Thuram jr, giustiziere del Psg: «Che bella vittoria col mio Guincamp»

«È stata davvero una grande vittoria, era difficilissimo in uno stadio come il Parco dei Principi e al cospetto di un avversario del calibro del Paris Saint-Germain». A parlare è Marcus Thuram, figlio dell'ex difensore juventino e parmense Lilian, che ha deciso il match della Coppa di Lega francese disputata ieri sera fra il Guincamp e la squadra capolista della Ligue 1, che è stata eliminata clamorosamente dal torneo. Thuram jr. ha deciso il match su rigore, firmando il 2-1 finale proprio al 90'. «Quando affronti giocatori del calibro di Cavani e Naymar è difficilissimo - ammette il giovane Thuram -. Il brasiliano mi ha detto di credere in me stesso e di continuare su questa strada. Mio padre? Ancora non ci ho parlato, ma posso immaginare quello che mi dice quando lo sentirò. Sto bene a Guincamp e vediamo in futuro. L'Italia? Non mi ha cercato nessuno».

