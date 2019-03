Tifoso Inter morto, via libera allo striscione in curva

La curva dell'Inter potrà esporre domenica in occasione del derby la coreografia dedicata a Daniele Belardinelli, l'ultrà del Varese (tifoseria gemellata a quella nerazzurra) morto dopo esser stato travolto da un auto durante la guerriglia tra tifosi scoppiata in occasione di Inter-Napoli il 26 dicembre scorso. Secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, la coreografia - una grande immagine stilizzata di 'Dedè e la scritta 'gli amici rimangono per semprè - aveva suscitato diverse perplessità tra le forze di polizia proprio per l'opportunità di esporre il volto di una persona che era rimasta coinvolta in maniera attiva negli scontri. Per sbloccare la vicenda si è speso in prima persona il ministro dell'Interno Matteo Salvini, anche sulla base del fatto che l'immagine era già stata esposta a San Siro. E oggi il ministro si dice soddisfatto dell'esito, dopo aver auspicato un «dialogo costruttivo tra tifoseria organizzata e forze di Polizia per non rovinare quella che per i sostenitori di Inter e Milan rappresenta la partita più importante e sentita della stagione».

