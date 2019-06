Tite, ct della Selecao, si tira fuori dal caso Neymar. «Si tratta di una vicenda personale, c'è bisogno di tempo per giudicare i fatti. Non mi permetterò di entrare nella vicenda. Quello che posso dire è che lavoro con Neymar da 3 anni e abbiamo sempre avuto un rapporto basato su lealtà e rispetto, sono certo che darà il massimo per la Nazionale». Il tecnico del Brasile Tite replica così a una domanda sulle accuse di stupro avanzate da una ragazza alla stella della Selecao e del Paris Saint Germain. Il giocatore è tra i protagonisti più attesi per la prossima Copa America che si disputerà in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio.

