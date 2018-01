Il nuovo Torino di Walter Mazzarri apre il suo 2018 con il primo lunch-time match dell'anno solare, cercando di spazzare via la delusione di fine 2017 con i due pareggi contro Spal (facendosi rimontare da 2-0) e Genoa, due squadre impegnate nella lotta per la salvezza. A far visita ai granata arriva l'altalenante Bologna di questa stagione, capace tanto di ottime cose quanto di scivoloni imprevisti.

LE FORMAZIONI:

TORINO: Sirigu; Molinaro, Nkoulou, Burdisso, De Silvestri; Obi, Rincon, Baselli; Berenguer, Niang, Iago Falque

BOLOGNA: Mirante; Mbaye, Gonzalez, Helander, Krafth; Poli, Pulgar; Verdi, Palacio, Di Francesco; Destro



Torino e Bologna sono due squadre storiche del nostro calcio, capaci anche di vincere sette scudetti a testa, le migliori nella storia dietro a Juventus, Inter, Milan e Genoa. Quella di oggi è la 60esima sfida in casa granata tra queste due squadre nella massima serie: l'anno scorso il Toro vinse per 5-1, raggiungendo quota 30 vittorie, assieme a 20 pareggi e 9 successi bolognesi, l'ultimo arrivato nel febbraio 2014 col punteggio di 1-2.

