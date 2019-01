Chiesa elimina il Toro di Mazzarri: doppietta con l'aiutino del Var

Simeone crea, Chiesa colpisce. I figli d’arte viola eliminano un Toro involuto e poco reattivo, lanciando la Fiorentina ai quarti di Coppa Italia. Doppio colpo del K.O. nel finale: a tre dalla fine il Cholito divora la fascia in contropiede lasciando sul posto Djidji, entra in area e calcia su Sirigu. Sulla ribattuta il più veloce è Chiesa che anticipa i difensori granata e firma il vantaggio. Il Toro sbanda e cinque minuti più tardi arriva il raddoppio ancora di Chiesa, su lancio dalla difesa. L’attaccante supera di slancio Lyanco e fredda Sirigu sul palo lontano di esterno destro. Due a zero al Grande Torino, brava la Fiorentina a capitalizzare l’unica vera occasione della ripresa, in affanno invece un Toro che ha fatto pochissimo per passare il turno e chiude tra i fischi. I viola affronteranno la vincente di Roma ed Entella, e intanto Pioli si coccola un Chiesa sempre più decisivo. Mazzarri punta sui titolari con la coppia d’attacco Iago Falque – Belotti, e Nkoulou recuperato al centro della difesa. Dall’altra parte Pioli lancia subito il nuovo arrivato Muriel (piuttosto spaesato) con Chiesa e Mirallas, in panchina Simeone. Il primo acuto dopo 20 minuti, episodio dubbio rivisto al VAR da Abisso: tiro di Chiesa ribattuto col braccio (vicino al corpo) da Meité, niente rigore per l’arbitro che prende la decisione corretta. Per il primo tiro in porta bisogna aspettare il minuto 41, Veretout da fuori impegna Sirigu che devia in corner. Ancora Fiorentina pericolosa con spizzata di Mirallas nel recupero del primo tempo, sempre attento Sirigu. Doppia occasione granata a inizio ripresa, prima con Iago Falque, poi Belotti sfiora il vantaggio con una botta deviata in angolo dalla schiena di Biraghi. Pioli ci prova con Simeone al posto di uno stanco Muriel ed è la scelta vincente: la Fiorentina sbanca il Grande Torino e conquista i quarti con merito.



