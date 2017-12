Torino, sospiro di sollievo per Belotti: escluse lesioni ai legamenti

Il Torino tira un sospiro di sollievo dopo gli accertamenti effettuati da Andrea Belotti in seguito all'infortunio rimediato ieri in allenamento. L'attaccante ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro, ma gli esami effettuati escludono una lesione legamentosa o meniscale. La prognosi, fa sapere il club granata, sarà in funzione dell'evoluzione clinica.



