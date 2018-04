Milinkovic abbatte il Torino e la Lazio scatta verso la Champions. Ma Immobile va ko

La Lazio ha un cuore infinito. Una rabbia incredibile. Una tempra d’acciaio forgiatasi nel corso delle tante battaglie affrontate in questo campionato. L’infortunio di Immobile e il rigore fallito da Luis Alberto avrebbero messo ko chiunque, non la squadra di Inzaghi che ha fatto del carattere la sua arma in più. Si è visto questa sera. I biancocelesti si sono compattati conquistando 3 punti fondamentali per il cammino verso la Champions. Decide Milinkovic, primo 1-0 stagionale per la Lazio. Al di là del mordente è apparso evidente che le due squadre in campo avessero valori assai differenti. Più qualità e quantità per i biancocelesti. Un salto doppio in classifica perché il successo di ieri scava un solco di 4 punti con l’Inter a tre giornate dalla fine e con lo scontro diretto da giocare.



RABBIA E QUALITA'



Olte allo spogliatoio Inzaghi può contare anche su una squadra duttile in gradi di trasformarsi a seconda degli eventi. Con l’ingresso di Caicedo per lo sfortunato Ciro (si teme lo stiramento) è Milinkovic a salire in cattedra sfruttando i suoi centimetri e i suoi piedi da fenomeno. L’ecuadoregno è più un giocatore da sponde che da inserimenti ed è su questo spartito che Simone ha impostato la gara facendo salire la squadra tutta insieme. Sergej fa la punta aggiunta e Leiva a centrocampo corre per tre. Leggermente appannato Luis Alberto complice quel rigoraccio tirato senza convinzione o con un filo di paura. Mazzarri non è in grado di rispondere alle mosse di Simone e finisce con un 3-4-3 senza anima. Troppi errori da parte dei granata che hanno pococ da chiedere a questo campionato. Bellissimo l’urlo della panchina laziale che ha seguito gli ultimi minuti in piedi e abbracciata. Ora domenica contro l’Atalanta si prospetta l’ennesima battaglia fondamentale



