Toro, il derby del cuore di Mazzarri: «Il Napoli è al top in Europa»

Di restare a guardare non ne voleva proprio sapere. Ed ora che la Corte Sportiva d'appello gli ha «restituito giustizia», cancellandogli la squalifica per l'espulsione di Parma, Walter Mazzarri è pronto a guidare il suo Torino contro il Napoli. Presente e passato del tecnico toscano si incrociano in una sfida che sembra impossibile per i granata, una sola vittoria negli ultimi 14 confronti. «Se giocano con rabbia e concentrazione possono mettere in difficoltà chiunque», è l'attestato di stima del tecnico, che contro la sua ex squadra vuole vendere cara la pelle: «Domani - è l'obiettivo - bisogna rendergli la vita difficile...».



La sconfitta col Parma brucia ancora: «Ci sono state delle ingenuità, abbiamo commesso vari errori, anche se quando eravamo in undici abbiamo dato l'impressione di poterla vincere», osserva Mazzarri, che indica nella mancanza di continuità il difetto del Torino di quest'inizio di stagione. «Abbiamo qualche alibi, per la stagione iniziata in anticipo e all'improvviso - spiega - Ma, quando staremo bene, dovremo cercare di fare le stesse cose contro tutti».



A cominciare proprio dalla partita di domani, di fronte «ad una delle squadre più importanti d'Europa». «Se non la prepariamo al meglio, vuol dire che dobbiamo cambiare mestiere», è l'avviso a Belotti e compagni di Mazzarri, che come di consueto non svela la formazione. «Non diamo vantaggi al Napoli - osserva - la vedrete domani».



Inevitabile cambiare in difesa, per la squalifica di Bremer, con tre giocatori - Djidji, Bonifazi e Lyanco - per una maglia, in attacco la spalla di Belotti dovrebbe essere Verdi. «A Parma ha fatto un'ottima partita, sta sempre meglio e ci dà grande qualità», dice dell'ex Napoli. Una arma in più è rappresentata anche da Iago Falque, reduce da un lungo infortunio. «L'ho visto bene, se avrò bisogno - si lascia scappare Mazzarri - lo inserirò a partita in corso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA