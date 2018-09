Torino-Spal 1-0: decide N'Koulou dopo uno stop & go di un'ora

Il Torino, dopo la sospensione per il maltempo (stop al minuto 18 del primo tempo: la partità è ricominciata dopo 45 minuti), ha superato la Spal (6 punti nelle prime 2 partite). Successo sofferto dei granata che hanno sbloccato il risultato ad inizio ripresa: corner da sinistra battuto da Soriano e colpo di testa vincente di N'Koulou. Il Torino, con la prima vittoria in questo torneo,sale a quota 4 punti in classifica.

