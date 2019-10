Okaka rilancia l'Udinese, il Toro scivola a metà classifica

di Alberto Mauro

Il Torino esce sconfitto alla Dacia Arena e precipita pericolosamente a metà classifica, ora serve uno scossone per riprendere la via dell’Europa. Solito vizio per i granata che buttano via il primo tempo – senza mai mettere Belotti in condizione di essere pericoloso – e iniziano a giocare solo dopo il vantaggio dei friulani. L’Udinese viaggia al ritmo forsennato di De Paul, sempre lucidissimo col pallone tra i piedi, e la sblocca nel finale di primo tempo con Okaka, bravo a ribadire in rete da zero metro un tiro cross di Sema, con la partecipazione della difesa granata immobile. Nel primo tempo c’è solo l’Udinese in campo, vicinissimo al vantaggio dopo due minuti: palo di Sema e tap-in clamorosamente sbagliato di Okaka, un bel tiro di Jajalo che esalta Sirigu (alla 150° in A) e Toro mai pervenuto dalle parti di Musso. L’assetto offensivo con Lukic e Verdi alle spalle di Belotti non convince, molti i giocatori granata sotto tono e gioco quasi del tutto assente. A inizio ripresa timida reazione di Belotti che spaventa Musso con una rovesciata pericolosa, Mazzarri prova a ribaltarla con Iago Falque al posto di uno spento Verdi, unici due brividi nel finale con Belotti e Iago Falque ma i friulani amministrano, mentre il Toro non riesce mai a cambiare marcia. Un po’ di nervosismo e qualche fallo di troppo nel finale, l’Udinese regge e porta a casa l’1-0 e tre punti fondamentali, agganciando proprio i granata in classifica.



Guarda la classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA