Torino-Wolwerhampton, Mazzarri: «Arbitro portoghese? Parlo domani»

«Come ben sapete, da sempre, prima non parlo mai di arbitri. Dopo la partita vi dirò la mia». Così il tecnico del Torino Walter Mazzarri sulla designazione del portoghese Artur Soares Dias per l'andata contro il Wolverhampton imbottito di lusitani, 7 giocatori e l'intero staff tecnico. Mazzarri precisa: «Faccio sempre così: dopo una partita di calcio si fanno le valutazioni, sulla propria squadra, sugli avversari e, per ultimo, sugli arbitri».

