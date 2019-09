Toro, che rimonta con Belotti: 2-1, per il Milan di Giampaolo è crisi

Il Toro vola sulle ali del Gallo Belotti, ribalta il Milan e inguaia Giampolo grazie a una prova d’orgoglio del capitano che trascina i compagni ad una vittoria decisiva. Perché adesso i granata sono al quarto posto in classifica, insieme a Napoli e Cagliari mentre è notte fonda per un Milan in crisi d’identità e risultati, a tre punti dall’ultima posizione in classifica. I presupposti di inizio stagione erano ben altri, le riflessioni su Giampaolo al momento sono obbligatorie. Il Milan passa in vantaggio e pensa di averla in tasca, ma fa i conti senza il cuore di un Toro che non molla mai, soffre durante tutto il primo tempo ma non va mai al tappeto, e nella ripresa piazza l’uno-due vincente. Mazzarri sbaglia assetto tattico, Verdi sulla trequarti alle spalle di Zaza e Belotti non ingrana e alla prima occasione il Milan passa: su calcio di rigore – generoso - concesso da Guida per contatto in area De Silvestri – Leao, su cross di Suso. Piatek non sbaglia e il Toro va in tilt, ma i rossoneri non se approfittano, pur avendo parecchi palloni per il ko: un colpo di testa di Leao deviato alla grande da Sirigu in corner. Ancora una conclusione di Leao e un destro potente di Calhanoglu respinto senza problemi da Sirigu. L’assedio finisce solo all’intervallo, nella ripresa Mazzarri ridisegna il Toro con un 4-4-2 senza Verdi ed è la mossa vincente. Subito pericoloso Belotti, ma sul capovolgimento di fronte il Milan sfiora il raddoppio: Piatek si divora un’occasione clamorosa. E’ il momento di osare e ci pensa il capitano a prendersi rischi e applausi con una bordata che piega le mani a Donnarumma per il pareggio. A questo punto il Milan è in ginocchio, mentre il Toro capisce che può vincerla e trova il raddoppio sempre con Belotti, bravissimo a fiondarsi su una respinta di Donnarumma e scaraventarla in rete in rovesciata. Stadio Grande Torino in delirio, con brivido finale: ma Sirigu è fenomenale su Piatek di testa, e blinda una vittoria che vale oro.







