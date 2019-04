Tottenham in semifinale con l'Ajax Il Liverpool passa e sfida il Barça

Il Manchester City vince 4-3 (3-2) nel ritorno dei quarti di Champions, ma è il Tottenham ad accedere alla semifinale, in cui incontrerà l'Ajax, grazie al successo per 1-0 dell'andata. I gol, nel primo tempo al 4' e al 21' di Sterling, al 7' e al 10' di Son, all'11' di Bernardo Silva; nel secondo tempo, al 14' di Aguero, al 28' di Llorente.



Il Liverpool ha invece battuto 4-1 (1-0) il Porto nel ritorno dei quarti di Champions League e si è qualificato per l'altra semifinale, dove incontrerà il Barcellona. I gol nel primo tempo al 26' di Manè; nel secondo al 20' di Salah, al 24' di Militao, al 32' di Firmino, al 39' di Van Dijk. All'andata, il Liverpool aveva vinto 2-0.

