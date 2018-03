Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha parlato della partita di Champions contro la Juventus e lo ha fatto lanciando accuse pesanti. «Agnelli e Marotta hanno messo pressione all'arbitro. Alla fine del primo tempo c'erano due rigori per due falli di mano, forse c'era il rigore su Vertonghen ma alla fine le cose si bilanciano. Sono piccoli dettagli che alla fine contano molto», ha spiegato. Poi. «Una grande squadra come la Juventus ci ha dato una grande lezione su come comportarci. Prima della gara c’era Agnelli e dopo la gara Agnelli, Marotta e altre persone hanno messo pressione all'arbitro e ho visto come lo hanno fatto durante l'intervallo», ha concluso.

