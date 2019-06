Finale Champions, invasione hot: «L'azione più bella del match»

di Delia Paciello

Per il popolo dei social l’azione più bella della tanto attesa finale di Champions League vinta per 2 a 0 dal Liverpool è stata prontamente oscurata dalle telecamere: si tratta dell’invasione di campo della prorompente bionda in costume, pronta a mostrare per intero le sue grazie ai calciatori in campo. Qualcuno è riuscito a immortalare le immagini che impazzano già sul web con tanto di commenti di approvazione per l’esuberante ragazza. «Fortunati gli stuart stasera, che hanno dovuto accompagnare la donna fuori dal campo. È un duro lavoro, ma qualcuno doveva pur farlo», ironizzano gli appassionati di calcio, e non solo.



Altri sono invece pronti a far girare caricature e fotomontaggi: sul corpo della splendida ragazza alcuni hanno preferito il volto malinconico di Cr7 o Messi, che avrebbero invaso il campo pur di partecipare alla finale.

