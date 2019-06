E' una finale di Champions League tutta inglese quella che va in scena questa sera a Madrid tra Liverpool e Tottenham.



Le due compagini arrivano all'atto conclusivo della competizione dopo aver scritto la storia del calcio con due rimonte memorabili in semifinale: i Reds hanno ribaltato ad Anfield il 3-0 dell'andata subito al Camp Nou dal Barcellona, mentre gli Spurs sono andati a riprendersi in casa dell'Ajax quanto rischiavano di aver compromesso a Londra una settimana prima vincendo 2-3.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks; Alli, Eriksen, Son; Kane. All. Pochettino



Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

