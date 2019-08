Tottenham, Pochettino: «Non so se Eriksen resterà»

«Non so se resterà». L'allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, apre alla possibile partenza di Christian Eriksen, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2020. «Il mio ruolo è quello di aiutare a migliorare i miei giocatori finché non decidono di intraprendere un altro percorso nella loro carriera», aggiunge l'allenatore del Tottenham in conferenza stampa alla vigilia del match con il Manchester City.

