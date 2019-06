Nel Salone d'Onore del Coni Francesco Totti terrà alle 14.00 una conferenza stampa per spiegare i motivi dell'addio alla As Roma. Accreditati 250 giornalisti. I posti a sedere sono 160, più 30 quelli degli scranni che però potrebbero non essere utilizzati per dar spazio, a quel punto in piedi, a più persone. Contando anche fotografi e operatori tv, davanti al palco sanno più di 350 i presenti. Fuori, invece, attesi i gruppi della Sud.





