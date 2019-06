di Gianluca Lengua

A Francesco Totti arriva una prima risposta da Mauro Baldissone, vicepresidente della Roma: «Dispiaciuto per le sue parole, ma nessuno può decidere da solo in una società. Comunque su Ranieri è stato ascoltato. Attorno a febbraio gli è stato proposto di assumere il ruolo di direttore tecnico e siamo rimasti molto dispiaciuti che lui non abbia risposto».



LEGGI ANCHE: Totti, furiosa reazione da Boston: il club ora vuole portarlo in tribunale



«Va fatto approfondimento sul momento di passaggio dei calciatori da essere icone a diventare altro. Percorso non semplice e non rapido che implica un passaggio che va accompagnato. Siamo stati convinti nell’essere pazienti, mai avuta fretta. Come ha detto lui stesso ieri, il primo anno era più difficile anche per lui. A metà del secondo anno, esattamente dopo l’uscita di Monchi, la società gli ha proposto di assumere il ruolo di d.t. Lui non aveva ancora dato risposta, siamo rimasti dispiaciuti. Voglio usare le sue parole: lui stesso ci racconta l’iniziativa Ranieri dopo Di Francesco sia stato un suggerimento accolto. Successivamente anche la sua proposta di andare a tentare di convincere Conte. Anche qui la società l’ha voluto seguire andando anche ad esporsi».



Fienga è il ceo della società, rappresenta chi ha in mano deleghe operative. Parliamo di un percorso che aveva già avuto modo di esprimere considerazioni che la società ha tenuto in considerazione. Il percorso non è né facile né breve, speravamo che potesse crescere in quello che resta un lavoro di squadra. Nessuno in una squadra può decidere da solo».

La deromanizzazione. «Dispiace che questa sia la sua percezione, non possiamo che rispondere con fatti. Francesco ha avuto due contratti da giocatore e uno da dirigente. Ricordiamo anche altri investimenti per riportare altri ragazzi cresciuti nel settore giovanile. Parlo di Florenzi e Lorenzo Pellegrini, la società li ha riportati a casa. Questo si associa anche ad altre iniziative, come quello della Hall of Fame. Aver coinvolto ex giocatori in attività della società: Desideri, Chierico, Righetti, Nela. L’obiettivo di questa società è privilegiare chi ha speso tanto per questa maglia. Il concetto di “deromanizzazione” sarebbe sciocco e autolesionista. È un valore inestimabile, come potremmo essere così stupidi da fare il contrario? Prima dell’acquisizione da parte degli americani, andai da Francesco a spiegare la considerazione degli americani. Gli dissi che Francesco Totti nel mondo era più conosciuto della Roma all’epoca. Il riconoscimento di tale valore era imprescindibile. Nulla più lontano dal vero

.



L’assenza di Pallotta. «Liverpool e Chelsea hanno vinto i due principali tornei europei, eppure i loro presidenti non sono così presenti. Pallotta ha invitato Totti a passare tempo con lui, lo ha invitato per 6 mesi a Boston. Lo ha invitato sia a Boston sia nella sua residenza al mare. Mi rendo conto della difficoltà di lingua e di cultura che non facilita. Quando incontrai Francesco prima che arrivano gli americani gli dissi che lui statisticamente nel mondo era più conosciuto al mondo. C’era una fascia di persone che non associava Francesco Totti alla Roma e il suo valore era imprescindibile all’investimento sulla Roma».



Il rapporto tra Totti e Baldissoni. «Per me lui è un idolo di infanzia. Con lui ho sempre avuto un rapporto cortese e corretto. Il primo anno l’ho invitato spesso a fare domande, per farsi un’idea sulla vita all’interno del club. Non posso che confermare di avergli dato la massima disponibilità».



Il ritorno di Totti con un’altra proprietà. «Noi non potevamo fare a meno di notare questo ripetuto riferimento a una nuova proprietà, sollecitato dai giornalisti e non da Francesco. Abbiamo voluto ricordare che qualsiasi iniziativa deve essere condotta in modi corretti essendo noi quotati in borsa. Il presidente è sempre stato chiaro, la Roma non è in vendita e questo è bene che i mercati lo sappiano».



Punti positivi. «Ci lascia dispiacere e amarezza perché non abbiamo trattenuto un grande patrimonio per la Roma. Le strategie non sono associate a questo, c’è un piano che deve andare avanti a prescindere. I fatti dicono che questa proprietà ha completato un risanamento e ha investito sul campo portando risultati buoni come qualificazioni ai secondi posti, in Champions e una semifinale di Champions. La società è al nono posto per gli investimenti in calciatori accompagnata da cessione per via del fair play finanziario. Questa proprietà cercherà di rendere sempre competitiva questa squadra sapendo che sbagliare fa parte di una gestione tecnica. Quest’anno si sono commessi degli errori, siamo arrivati al sesto posto, ma sarà una motivazione in più per migliorarsi. Pallotta è una persona ambiziosa e fa questo investimento con la volontà di primeggiare nel campo sportivo. Voglio ricordare un grande equivoco del quale è vittima, ricordando la sua prima intervista in cui lui spiegò che si augurava di replicare quello che aveva fatto coi Celtics, ovvero vincere l'NBA in 5 anni. Non aveva detto che avrebbe vinto lo scudetto in 5 anni. Questa resta la sua ambizione e si rafforza ora dopo stagione infortunata».



Pallotta e lo stadio. «È una tema cruciale, in questa città dobbiamo sottolineare come si tende sempre a creare delle opacità. Interessa a Pallotta e a suoi investitori come iniziativa economica. È cruciale e lo hanno detto tanti personaggi come Ranieri, è un amplificatore di ricavi per aumentare la propria capacità competitiva. Se tutti vogliamo primeggiare è impossibile senza lo stadio ed è impossibile sfidare la Juventus che ha il doppio del suo fatturato. Se alla lunga il presidente vedrà che non potrà fare questo investimento può pensare che non vale la pena farlo. Comunque non lascerà nulla di intentato per molto tempo».

. «

© RIPRODUZIONE RISERVATA