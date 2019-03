Totti e Vialli ambasciatori di Roma Euro 2020

Francesco Totti e Gianluca Vialli sono stati scelti rispettivamente dalla Figc come ambasciatore di Roma Euro 2020 e dei Volontari di Roma. L'annuncio è stato dato a Coverciano in occasione della presentazione del programma per i volontari di due grandi eventi calcistici che attendono il nostro Paese: il Campionato Europeo Uefa Under 21, ospitato per la prima volta in Italia (Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste, Udine) e a San Marino tra il 16 ed il 30 giugno 2019, e Uefa Euro 2020, il primo Europeo di calcio itinerante disputato in 12 Paesi che vedrà Roma tra le protagoniste, con la cerimonia inaugurale e la gara d'apertura, il 12 giugno 2020. Nel corso dei prossimi mesi, la Figc selezionerà e formerà 400 volontari per l'Europeo Under 21 e più di 1.000 per l'Europeo del 2020, destinandoli ad affiancare i professionisti del settore sportivo nelle attività all'interno degli stadi e presso gli altri siti ufficiali previsti dalla Uefa. I due programmi si inseriscono in un progetto di più ampio respiro promosso dalla Figc, volto a rendere l'attività di volontariato un fattore di integrazione e inclusione per tutti coloro che desiderano avvicinarsi, spinti da passione o curiosità, al mondo del calcio. L'obiettivo ultimo è quello di creare una legacy duratura per il volontariato sportivo in Italia, a conferma del valore sociale di tali iniziative. Operando a contatto con staff, ospiti e tifosi, i volontari diventeranno gli ambasciatori degli eventi e delle città ospitanti, arrivando ad arricchire il proprio bagaglio personale e diventando i protagonisti di un'esperienza unica di livello internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA