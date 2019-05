Calcio, Trapattoni replica all'arbitro Moreno: «Nemmeno il carcere ti ha trasmesso umiltà»

La polemica sembra non finire mai. L'arbitro Moreno è ancora velenoso quando parla dell'Italia, danneggiata nei quarti del mondiale nippocoreano di 17 anni fa. Ma giustamente c'è chi ha la forza di rispondergli: «Il carcere non ti ha trasmesso umiltà». È la durissima replica di Giovanni Trapattoni a Byron Moreno, l'arbitro che fece gridare allo scandalo l'Italia dopo la famosa partita con la Corea che costò agli azzurri l'eliminazione dai Mondiali del 2002. A 17 anni di distanza da quella sfida l'ex fischietto ecuadoriano ha rilasciato un'intervista a 'Futbol Sin Cassettè nella quale, dopo essersi assegnato un 8 in pagella, ha definito l'allora ct Trapattoni un «codardo» perché «espulso Totti ha messo Tommasi», mentre a suo dire «l'unico capace di attaccare era Del Piero. «È stato un codardo come sempre», ha sentenziato Moreno. La replica di Trapattoni è arrivata oggi su twitter: «Essere chiamato codardo da Moreno mi mancava!», scrive il Trap, che poi aggiunge: «Che dire? Io lo reputo invece molto coraggioso (o folle) per essere tornato a difendere quell'arbitraggio. Caro Byron, la prigione e gli anni non sembrano averti trasmesso un minimo di umiltà».

