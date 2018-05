Travaglio, juventino contro la Juve: «Voglio vincere senza gli arbitri»

Gli arbitri favoriscono la Juventus? Questa la tesi seguita spesso dai tifosi italiani che juventini non solo. Ma quando a sostenere la tesi è uno juventino convinto, e per giunta famoso, come Marco Travaglio, allora è difficile che le sue parole non facciano in poco tempo il giro del web.



«Sono juventino, ma Juventus non mi interessa più, mi ha scocciato. Le partite voglio vincerle perché la mia squadra è più forte dell’altra, non perché c’è l’arbitro dalla nostra parte», ha detto il noto giornalista in una intervista a Tv2000. Un estratto che non ha tardato a diventare virale in rete.





