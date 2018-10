Psg, Tuchel fa mea culpa: «Meglio nella ripresa»

Il Paris Saint Germain acciuffa il pari solo nel finale e Tuchel fa mea culpa. Di Maria salva con il suo gol l'allenatore tedesco e tutta la squadra parigina. «Avevamo cominciato bene nei primi minuti, poi siamo venyti meno nella nostra struttura e diventati troppo individualisti», dice l'allenatore a Radio Monte Carlo dopo il fischio finale. «Non riesco a capire perché non riusciao a giocare sempre insieme per tutto il match».



«Non siamo l'Atletico o la Juventus, dobbiamo giocare più facilmente. Facciamo troppi errori», ha continuato l'allenatore tedesco. «Il gol del Napoli è stato meritato, poi nella ripresa siamo passati ad una difesa a tre ed è andata meglio. Abbiamo creato molto, aumentato l'intensità e abbiamo portato a casa la seconda metà. Peccato non sia bastato a vincere la partita, dobbiamo migliorare ancora».

