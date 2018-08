Udinese, è quasi fatta per Renzi jr in Primavera

Francesco Renzi, il figlio dell'ex Premier Matteo, è ormai a un passo dall'inserimento nella lista dell'Udinese Primavera per la prossima stagione. Manca solo l'ufficialità ma il ragazzo, attaccante classe 2001, 1 metro e 85 centimetri, bomber che nello scorso campionato allievi si è messo in luce per i gol siglati con la maglia della formazione dilettantistica di Firenze dell'Affrico, capocannoniere del suo girone, avrebbe convinto delle sue potenzialità lo staff del settore giovanile dell'Udinese. Il condizionale è d'obbligo per la scaramanzia tipica del mondo del calcio in attesa dell'ufficializzazione del suo inserimento nella rosa di giocatori a disposizione del tecnico David Sassarini che disputerà il campionato di Primavera 1. L'ufficializzazione arriverà solo con la diramazione della lista dell'intera rosa.



Secondo quanto risulta, il riserbo massimo tenuto dalla società sulla vicenda è fondato sul fatto che lo staff mira a non creare differenze tra i giocatori della rosa, tutelando lo sviluppo di ragazzi ancora così giovani, trattati tutti alla pari, a prescindere dal cognome che portano. Renzi jr, 17 anni, ha lasciato intravedere però doti positive che potrebbero portarlo a un passo dal calcio professionistico. Superato un primo «provino» a Udine, aveva convinto lo staff a convocarlo per il ritiro pre-campionato ad Ampezzo con il resto della rosa, doveva aveva disputato anche alcune amichevoli, compresa quella con i pari età del Venezia. Nei mesi scorsi, prima dell'approdo in bianconero, il giovane attaccante, già convocato anche con la Nazionale Under 17 dilettanti, aveva fatto un provino con il Genoa. Ora sembra aver trovato l'Udinese pronta a scommettere sulle sue doti calcistiche e a dargli una chance per realizzare il sogno di raggiungere il calcio professionistico.

