L'Udinese ha l'opportunità di fare un grosso passo in avanti verso la salvezza conquistando i 3 punti nella sfida del sabato sera, ma alla Dacia Arena arriva un avversario fortissimo, l'Inter, a sua volta bisognoso di mettere in ghiaccio al più presto la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. I friulani vengono dalla sconfitta per 2-0 sul campo dell'Atalanta, i nerazzurri di Luciano Spalletti, grande ex della gara, dall'1-1 casalingo con la Juventus.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Udinese (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Nuytinck; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.



Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Martinez

