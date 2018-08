di Redazione Sport

L'Udinese va a caccia dei primi tre punti in campionato, all'esordio casalingo domani sera con la Sampdoria. «Il nostro obiettivo per domani è vincere, ma è chiaro che la Sampdoria è un avversario difficile», ha affermato il tecnico dei bianconeri Julio Velazquez nella conferenza stampa pre-partita. «La Samp è una delle squadre, come Napoli e Juventus, che mi sono piaciute molto l'anno scorso - ha aggiunto - Giampaolo lavora molto negli allenamenti. È una squadra dinamica, versatile, che gioca bene. Sarà un avversario difficile. Dobbiamo fare una gara equilibrata». Velazquez non esclude neppure un cambio di modulo. Partire con due punte «è una possibilità. Abbiamo lavorato su questa come sul 4-3-3 e sul 4-2-3-1. Abbiamo preparato diversi moduli, vedremo domani». Musso torna a disposizione, ma «si è allenato solo due giorni con il gruppo», quindi in porta si va verso la riconferma di Scuffet. Il dubbio principale riguarda Barak che nella rifinitura ha accusato un «piccolo fastidio ma sarà sicuramente una delle opzioni per domani. Si è adattato bene nel modulo». Oppure potrebbero giocare Behrami, «è una brava persona e un bravissimo calciatore. Dà calma e tranquillità alla squadra», o Pussetto, «migliora di giorno in giorno», «ma non voglio dare vantaggi al mio avversario». Difficile pensare a un impiego dal primo minuto di Teodorczyk, «si è allenato bene in settimana; non è ancora al 100% ma quasi», o D'Alessandro che «è arrivato con una buona mentalità, è versatile, sono molto soddisfatto di lui».



Davanti ci sarà invece sicuramente Lasagna. «Per me è un attaccante, può giocare come unica punta o con un altro compagno. Ma l'obiettivo è che tutta la squadra stia bene e giochi bene». Il pensiero del tecnico dei friulani è comunque «positivo», al di là dei gol subiti. «Non c'è nessuna preoccupazione, dobbiamo essere positivi. Possiamo sempre migliorare ma abbiamo raccolto un punto importante a Parma - ha spiegato - bisogna riflettere globalmente. Gli ultimi 45' con il Parma sono stati ottimi: il cuore, la testa, il pensiero della squadra. Non è facile recuperare da un doppio svantaggio, poi abbiamo avuto anche le occasioni per vincere. È chiaro che dispiace aver subito gol». «Abbiamo bisogno di lavorare», ha aggiunto ricordando come Ekong fosse arrivato solo due giorni prima dell'esordio di Parma e Teodorczyk appena il giorno precedente, «ma penso che sia la strada giusta».

