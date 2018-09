«La Fiorentina è un avversario difficile, arriva a questa partita dopo una vittoria molto importante contro il Chievo. Ma siamo positivi per la trasferta. Andiamo a Firenze con la volontà di provare a vincere». Lo ha detto il tecnico dell'Udinese, Julio Velazquez, nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato di domani contro la Fiorentina.



«Non andiamo certo pensando di perdere o pareggiare», ha aggiunto Velazquez, sottolineando che «non mi piace guardare se l'Udinese è da tanti anni che non vince a Firenze. Guardo al lavoro fatto dalla squadra in settimana e la squadra ha lavorato bene, ha una buona mentalità». Il tecnico, infatti, è consapevole che la Viola arriva da «una vittoria netta», ma anche che «guardando l'intera gara all'inizio il Chievo ha avuto occasioni». Senza sottovalutare soprattutto «che anche noi arriviamo da una vittoria con una squadra forte come la Sampdoria».

