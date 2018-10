Uefa, Ceferin: «L'Italia investa sugli stadi»

«Si dice che in Italia il calcio è una religione, io penso sia molto diverso, penso sia la più bella storia d'amore, una storia d'amore che dura da 120 anni, che toglie il sonno, che causa delusioni e gioie, una storia unica come il vostro paese». Sono le parole del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, al Quirinale, in occasione delle celebrazioni dei 120 anni della Figc. «Conosco l'enorme delusione provata per la mancata qualificazione ai mondiali, un dramma nazionale. Chi ama il calcio sa che questo sport senza Italia e come il Rinascimento senza Leonardo da Vinci, come il cinema senza Fellini. Perché questo non diventi un declino irreversibile dovete prendere delle decisioni importanti. All'Italia sta sfuggendo un momento decisivo, bisogna investire sugli impianti, uno stadio nuovo non è spesa ma un investimento redditizio come ha capito il mio amico Andrea Agnelli, bisogna capire che non si vive di sola eredità. E in tal caso non dovreste neppure disputare i playoff....», ha aggiunto Ceferin sorridendo. «Il Calcio italiano attraversa una zona di ombra ore la Nazionale e dal punto di vista politico federale, ma possedete il genio e le competenze e avete il sostegno incondizionato della Uefa, crediamo in voi. Non avete bisogno di eroi ma di impegno che vi restituisca il ruolo di leadership, vorrei che voi mi faceste oggi questa promessa», ha concluso il numero uno della Uefa.



