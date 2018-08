Uefa, la rovesciata di Cristiano Ronaldo alla Juventus in lizza come gol dell'anno

La rete di Cristiano Ronaldo in rovesciata, segnata con la maglia del Real Madrid alla Juventus lo scorso 3 aprile all'Allianz Stadium nell'andata dei quarti di finale di Champions League, è in lizza per il premio Puskas, che l'Uefa assegna al gol più bello dell'anno. Lo ha annunciato la Federcalcio europea in una nota pubblicata sul suo sito ufficiale. Oltre al neo bianconero, in corsa per il premio anche Lucy Bronze (Lione-Manchester City, semifinale Champions League donne), Olga Carmona (Svizzera-Spagna, europeo donne Under 19), Elisandro (Sporting CP 2-5 Inter FS, finale Futsal Cup), Elliot Embleton (Turchia-Inghilterra, Europeo Under-19), Christian Eriksen (Eire-Danimarca play-off di qualificazione a Russia 2018), Paulo Estrela (Porto-Beşiktaş di Youth League), Eva Navarro (Germania-Spagna, finale europeo femminile Under 17), Dimitri Payet (Marsiglia-Lipsia, quarti Europa League), Gonçalo Ramos (Slovenia-Portogallo, Europeo Under 17), Ricardinho (Portogallo-Romania, Europeo di Futsal) .

