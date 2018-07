Il Bari calcio ha un nuovo proprietario. È Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli che da stasera è ufficialmente proprietario anche del club pugliese pronto a rinascere nelle prossime settimane dopo il fallimento di due settimane fa. Dato per favorito sin da quando si era diffusa la notizia del suo interessamento alla squadra, il patron azzurro e produttore cinematografico è stato scelto dal sindaco Antonio Decaro. L'annuncio ufficiale del primo cittadino è arrivato in serata, al termine di una giornata trascorsa a valutare gli undici progetti presentati in risposta alla manifestazione di interesse lanciata dal Comune.



Sono state undici le cordate in corsa per il Bari, tra queste anche quella relativa a Claudio Lotito, già patron di Lazio e Salernitana, ma alla fine la vittoria è andata proprio a De Laurentiis. «Ho scelto lui perché ha mostrato passione e competenza. Ha preso un impegno serio. Vuole creare un polo del Sud Italia», le parole del sindaco Decaro nella conferenza stampa di questa sera. «Gestisce un club come il Napoli che è in europa da diversi anni, ci saranno meno dualismi anche per lui viste le due diverse realtà. Si ripartirà dalla Serie D ed andrò anche a vedere le partite. Con De Laurentiis ho litigato in questi giorni, ma alla fine siamo giunti ad un punto comune. ringrazio tutti gli altri partecipanti e tutte le cordate baresi».



