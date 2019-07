«C'è un nuovo sceriffo in città», Godin è un giocatore dell'Inter

«C'è un nuovo sceriffo in città»: così l'Inter ha annunciato su twitter la firma di Diego Godin, che diventa ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro. «FC Internazionale Milano comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Diego Godin fino al 30 giugno 2022. Welcome Diego», si legge nella nota del club. Godin, difensore uruguaiano di 33 anni, arriva dall'Atletico Madrid a parametro zero

