Ultrà Juve e 'ndrangheta, Pecoraro: «Affari da un milione a stagione»

di Francesco De Luca

Le sue inchieste hanno dato fastidio alla Juve. «Se i tifosi del Napoli sono indiani e quelli della Juve cowboy, io sono un indiano». Giuseppe Pecoraro, ex prefetto di Roma e capo della Procura della Federcalcio, è finito nel mirino del club bianconero (e dei suoi tifosi) non perché sia napoletano ma perché ha condotto un'approfondita indagine sui rapporti tra la società e gli ultrà vicini alla 'ndrangheta. Ne ha parlato in un convegno organizzato dal Rotary Sud Ovest al circolo La Staffa sulla responsabilità oggettiva. «Sulla quale è in corso un'approfondita riflessione in ambito federale perché essa rischia di essere uno strumento per ricattare le società: minacce per ottenere biglietti e avviare un'attività di bagarinaggio».



