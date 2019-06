Under 21, l'ltalia di Di Biagio vince ​anche in tv: 5,6 milioni di spettatori

Nella gara d'esordio al Campionato Europeo Under 21, l'Italia di Gigi Di Biagio ha colto un doppio successo. Non solo ha sconfitto la temibile Spagna, ma ha tenuto davanti agli schermi di Rai 1 ben 5,6 milioni di spettatori, per uno share netto del 29,40%, superiore al match della Nazionale A Grecia-Italia, e con punte del 30,75% con quasi 6 milioni (5.937.000 per l'esattezza) nella seconda frazione di gioco. Interessante anche il dato pre-partita - sottolinea la Figc - con l'esibizione del rapper Rocco Hunt, interprete dell'inno ufficiale di Uefa Euro U.21, che ha raggiunto i 3.817.000 spettatori, con il 21,60% di share.

