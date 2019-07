Universiadi, l'Italia sorride ma il furto al campus rovina la festa

di Alfonso Maria Avagliano

Il calcio alle Universiadi non scalda il cuore di Salerno. Poco più di cento persone per l'esordio delle azzurrine, sconfitte ieri pomeriggio di misura dal Giappone all'Arechi, mentre in serata la compagine maschile ha battuto il Messico 2-0 davanti a circa quattrocento spettatori e a Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro che ha sotto la sua ala protettiva la Nazionale universitaria.



