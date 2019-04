Universiadi, ecco i 23 convocati di Arrigoni per stage della nazionale

Mancano poco più di 2 mesi all'inizio dell'Universiade di Napoli, in programma dal 2 al 14 luglio, ed il tecnico ha diramato le convocazioni della Nazionale Universitaria per il secondo dei tre stage previsti che si terrà il 23 e il 24 aprile presso il Centro Sportivo Novarello a Novara. L'ultimo avrà luogo il 14 e 15 maggio sempre al Centro Sportivo Novarello: poi inizierà il conto alla rovescia per conoscere le convocazioni definitive del tecnico. L'Italia ha conquistato 2 medaglie d'oro e 5 medaglie d'argento alle Universiadi.



Ecco l'elenco dei 23 convocati:



Portieri: Gianluca Marcantognini (Fermana), Daniele Lazzari ( Salernitana).



Difensori: Filippo Florio (Pordenone), Davide Vitturini (Fano), Leonardo Longo (Bisceglie), Filippo Berra (Pro Vercelli), Riccardo Gatti (Monopoli), Mario Mercadante (Monopoli), Federico Giraudo (Ternana), Cesare Pogliano (Reggina), Andrea Bondioli (Santarcangelo).



Centrocampisti: Roberto Grieco (Fermana), Luca Magnino (Feralpisalò), Loris Zonta (L.R. Vicenza), Riccardo Collodel (Vibonese), Filippo Serena (Pontedera), Giovanni Sbrissa (Robur Siena), Andrea Bragadin (Scandicci)

Attaccanti: Giuseppe Ungaro (Reggina), Alessandro Galeandro (Albinoleffe), Filippo Strada (Adrense), Ettore Gliozzi (Robur Siena), Danilo Ruzzittu (Arzachena).

