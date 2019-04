Universiadi, il ct dell'Italia del calcio Arrigoni: «Saremo protagonisti»

Il Messico e l'Ucraina, prime tappe verso una medaglia. È soddisfatto Daniele Arrigoni, commissario tecnico della nazionale maschile di calcio, sugli esiti del sorteggio, avvenuto a Napoli, per la fase eliminatoria del torneo dell'Universiade, che si terrà dal 3 al 14 luglio. «Sicuramente non è andata male - ha spiegato Arrigoni - abbiamo evitato Francia, Argentina e Brasile, le principali favorite per il successo finale, assieme alle asiatiche, che hanno il vantaggio di potersi preparare a lungo per la competizione. Ma anche noi, da padroni di casa e con un organico composto da calciatori di Serie B e C, possiamo dire la nostra nella corsa alle medaglie».



La nazionale maschile per l'Universiade si ritroverà il 23-24 aprile in uno stage a Novarello, centro tecnico del Novara. È previsto un altro stage a metà maggio, poi il pre ritiro di una settimana, a giugno. È invece andata peggio alle azzurre, finite nel raggruppamento con due potenze del calcio femminile mondiale, Giappone e Stati Uniti.



«Un sorteggio assai complicato - ammette il commissario tecnico della nazionale femminile, Jacopo Leandri - soprattutto il Giappone è tra le candidate al successo finale, è arrivato in finale due anni fa a Taipei con il Brasile e si sta preparando da tempo per l'Universiade. Ma anche le statunitensi hanno potenzialità infinite. Noi però siamo in crescita, il nostro movimento vola e dobbiamo affrontare le migliori per ambire a diventare sempre più forti nel futuro a breve termine».



La nazionale femminile per l'Universiade sarà a Coverciano, il 5 maggio, assieme a quella maggiore. Il ritiro pre Universiade avrà inizio il 3 luglio, a Formia.

