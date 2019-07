di Diego Scarpitti

Non fatevi ingannare dal suo contagioso sorriso. Dietro la pacatezza delle dichiarazioni, la serenità con la quale intende affrontare i Giochi universitari, lo stile gentile e riservato come tratto distintivo, si cela uno «spirto guerrier». Due volte eletta «woman of the match» contro Irlanda e Francia, mete, vittorie, grinta e talento infinito. Dallo storico secondo posto conquistato al Sei Nazioni alla 30esima edizione estiva delle Universiadi 2019, Giada Franco, la stella dell’Italrugby, intende giocare il ruolo da protagonista.



Studentessa in Scienze motorie all’Università Telematica E-Campus, la giocatrice salernitana tesserata per il Rugby Colorno vuole condurre le azzurre alla gloria. «È davvero molto bello partecipare alle Universiadi, saremo sicuramente un gruppo molto giovane, quindi sarà un occasione importante per molte ragazze, per farsi notare in una competizione che sarà sicuramente di altissimo livello», spiega la stella della Nazionale italiana femminile.



«Emozionante giocare a Napoli, la città in cui sono nata: la sento anche un po’ mia, pur essendo di Salerno», ammette la terza linea classe’96. Tre le gare in programma al Villaggio del Rugby a Bagnoli, all’interno dell’ex area Nato. Debutto venerdì 5 luglio contro il Canada (ore 17.36), poi doppia sfida sabato 6 luglio: al cospetto della Francia (ore 10.14) e nel pomeriggio versus il Giappone (17.28). «Spero di riuscire a dare il mio contributo e a divertirci. Subito dopo saremo impegnate nel difficile torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la seconda tappa del Grand Prix europeo a Kharkiv, in Ucraina».



Il tecnico della Nazionale Seven, Diego Saccà, confida molto nell’estro della riccioluta player. «Effetto strano, perché non ho mai giocato così vicino casa con la Nazionale. Inoltre, si sa, i napoletani sapranno dare una carica fortissima». Sarà un colpo d’occhio meraviglioso battagliare sul rettangolo verde, incastonato tra il Vesuvio e Capri. Pronto ad aprire le sue porte alla città e al mondo il quartier generale dell’Amatori Napoli Rugby, con la nuova capiente tribuna, inaugurata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, venerdì 28 giugno, prima di recarsi alla Stazione Marittima per il taglio del nastro del villaggio olimpico galleggiante.



L’unico precedente è estremamente favorevole per le studentesse azzurre: a Kazan nel 2013 l’Italia conquistò la medaglia d’argento, cedendo solamente in finale alle padrone di casa della Russia. «Puntiamo decisamente a migliorare il risultato delle nostre compagne. Non vediamo l’ora di goderci Napoli e le Universiadi 2019». Parola di Giada Franco, che scenderà in campo davanti al proprio pubblico.



