di Francesco De Luca

Trentesima su 55: è la - triste - immagine dell'Italia calcistica secondo la classifica sul comportamento degli spettatori redatta dall'Uefa al termine della scorsa stagione. Dati basati su quanto è accaduto, soprattutto, fuori dagli stadi in occasione delle partite di coppa. Sono messe peggio la Germania (33.ma) e la Francia (43.ma) «ma questo non deve essere motivo di sollievo», spiega al Mattino il vicepresidente dell'Uefa Michele Uva, ex direttore generale della Figc. I fatti di Milano, dall'agguato ai napoletani finito in tragedia ai cori razzisti verso Koulibaly, hanno colpito il massimo organismo calcistico europeo che, a questo punto, ipotizza «un Daspo internazionale: perché ci sono tifosi sottoposti a provvedimento restrittivo nel loro Paese che si recano all'estero per assistere alle partite di coppa e su questo fronte bisogna intervenire con il contributo di Uefa, federazioni nazionali, club e governi affinché vi siano leggi uniformi».



Gli stadi italiani sono così pericolosi, come evidenzia la classifica dell'Uefa?

«La situazione all'interno degli impianti è nettamente migliorata rispetto al passato: sono diminuiti scontri e lanci di oggetti contundenti o esplosivi grazie all'introduzione degli stewart da parte dei club. La questione delicata è all'esterno ed è incidentale il tema della partita, perché vi sono scontri che si verificano anche a tre chilometri, provocati da chi è anzitutto un delinquente perché non si può definire tifoso chi ha in tasca una pistola o un coltello. La gara di calcio diventa il pretesto per aggredire o esercitare violenza ed è complicato gestire questi atti quando avvengono lontano dagli stadi, per l'Uefa e per i club, perché ad altri spetta l'organizzazione dell'ordine pubblico».



Le violenze di Milano e l'ennesima tragedia come vengono interpretate dall'Uefa?

«Come un fortissimo campanello d'allarme ed ecco perché è il momento che le forze di polizia europee, con il supporto dei governi e delle istituzioni sportive, si mettano insieme. Il Daspo internazionale - definiamolo così - diventa un'idea su cui lavorare. Le federazioni sono attente a tali aspetti: quella italiana ha promosso da tempo incontri dei calciatori nelle scuole su violenza e razzismo».





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO