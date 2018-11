di Marco Callai

Lezione di poker. Il Torino, trascinato da un ritrovato Belotti, infligge una pesante umiliazione a una Sampdoria irriconoscibile sotto ogni punto di vista. Dietro la lavagna tutto il reparto arretrato di Giampaolo, in cattedra l’attacco di Mazzarri. Dove inizino i meriti dell’uno e dove i demeriti dell’altro, è difficile dirlo ma, indipendentemente da questo, resta un’inequivocabile dimostrazione di superiorità degli ospiti. La doppietta del Gallo, accompagnata dal tris di Falque e dal sigillo di Izzo, può avere un peso capitale nel cammino verso la qualificazione all’Europa League. Al contrario, la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella patita a San Siro rossonera, ridimensiona notevolmente gli obiettivi dei blucerchiati, costretti ora da un difficile calendario a provare a riscattarsi in casa della Roma.



L’iniziale intraprendenza del Torino è presto premiata. Lungo possesso palla, lungo lavorio ai fianchi della Samp: al 12’, dalla destra, il cross di De Silvestri è una pennellata per il terzo timbro stagionale di Belotti bravo a rubare il tempo a Tonelli e a infilare, di testa, alla sinistra di un immobile Audero. Il ritorno al gol, dopo 479 minuti, del Gallo è figlio della superiorità numerica creatasi con l’infortunio di Barreto in avvio di azione. Rocchi non ferma il gioco perché il giocatore della Samp si trascina fuori dal campo. Oltre al danno, anche la beffa perché Giampaolo deve subito spendersi il cambio a centrocampo con l’innesto di Linetty.

Ci vogliono ancora 10 minuti prima di un accenno di reazione. Al 22’ il tiro a giro di Caprari spaventa ma non piega Sirigu. La Samp funziona, però, a intermittenza perché le manca brillantezza nell’apporto in regia. Il raggio d’azione di Ekdal è limitato dalla combattività di Rincon. In più, a poco servono i tentativi (pochi) di verticalizzazione di Saponara se Caprari e Quagliarella non riescono a liberarsi della morsa della terna difensiva. Lascia più di un dubbio il contatto nell’area del Torino tra Ola Aina e Rincon. Sul ribaltamento di fronte, Rocchi non ha dubbi nell’indicare il dischetto dopo l’uscita, per la verità un po’ goffa, di Audero su Belotti. Il Gallo, glaciale, spiazza il portiere della Samp.



E’ abbastanza sorprendente la scelta di Giampaolo all’ottavo della ripresa. Fuori Saponara e dentro Defrel, con arretramento di Caprari sulla trequarti. Gli effetti sono di segno opposto a quelli insperati. Tre giri di lancette e sull’asse De Silvestri-Ola Aina viene ricamato un pallone a misura di Falque. Il 3-0 non è la pietra tombale del match perché al 20’ Baselli, sino a quel momento impeccabile, è troppo irruento su Praet. Rocchi non può far a meno di sanzionare il secondo rigore di giornata. Sirigu è bravo a respingere il tiro di Quagliarella ma nulla può sulla ribattuta.



E’ un lampo ma la tempesta si consuma ancora nell’area dei padroni di casa. C’è nuovamente lo zampino di Belotti, al 33’, con il tocco per Izzo in occasione del definitivo 1-4. Festeggia Frustalupi. Tanti grattacapi per Giampaolo. Solo quattro gol subiti nelle prime nove giornate, quasi il doppio (sette tra Torino e Milan) nelle ultime due. Con la Roma alle porte, la preoccupazione è massima. Cosa è successo alla sua Samp in queste ultime settimane?

