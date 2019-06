Valencia, statua in bronzo a tifoso cieco sempre presente

Stadio Mestalla, fila 15 della tribuna centrale, posto 164. Il tifoso del Valencia Vicente Navarro Aparicio, classe 1928, ha sempre seguito le partite della sua squadra del cuore da lì. E ha rinnovato, lui socio del club numero 18, ogni anno il proprio abbonamento, dal 1994 fino al 2016 quando è scomparso, pur avendo perso la vista fin dal 1985 per il distacco della retina dell'unico occhio ancora buono, visto che già in precedenza aveva perso la vista dall'altro. Ma allo stadio ha continuato: accanto a lui c'era il figlio, e la partita gliela raccontava a voce. Inutile dire che la coppia, padre e figlio, era molto popolare fra i sostenitori del Valencia. Adesso la società, nell'anno del centenario, ha deciso di dedicargli una statua in bronzo posizionata sul quel sedile, il 164, su cui Vicente era solito sedersi. «Diceva di voler andare al Mestalla a 'sentirè il Valencia», ha raccontato il figlio visibilmente commosso per l'omaggio al padre che rappresenterà «per sempre l'emozione di tifare per questa squadra».

