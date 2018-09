Valladolid, ufficiale l'acquisto del club da parte di Ronaldo

di Redazione Sport

Dopo le voci dei giorni scorsi l'ufficialità, l'ex stella del Brasile Ronaldo è il nuovo proprietario del Real Valladolid. L'ex pallone d'oro, che in Italia ha vestito le maglie di Inter e Milan, ha acquisito il 51% del club diventando presidente del Consiglio di amministrazione mentre la carica di presidente resta a Carlos Suarez. «Abbiamo messo in piedi la miglior squadra possibile per esser competitivi. È una città incredibile con un enorme potenziale, cercherò di mettere tutta la mia conoscenza del calcio a disposizione dei giocatori e cercherò di portare avanti una gestione efficace», le prime parole del 'Fenomenò.

