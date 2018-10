Barcellona-Real è sempre il Clasico: «Anche senza Cristiano e Messi»

«La sfida di domani resta un 'clasicò anche senza Cristiano e Messi. Il 'Clasicò esisteva anche prima del loro arrivo. Ci sono partite che si giocano sia tatticamente, sia emotivamente: la sfida contro il Real Madrid è una di queste. In ogni caso dovremo fare molta attenzione perché, quando è arrabbiato, il Real Madrid diventa più pericoloso. La formazione l'ho decisa, ma non la comunico». Così Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, nella conferenza stampa di presentazione del 'Clasicò, in programma domani nel Camp Nou. È la prima volta dopo diversi anni che la supersfida della Liga va in scena senza i due assi Messi e Cristiano Ronaldo (10 Palloni d'Oro in due). Sulla possibile conferma di Rafinha Alcantara, protagonista della sfida di Champions mercoledì contro l'Inter, Valverde dice, rivolgendosi ai giornalisti: «Ha giocato una buona partita, quella di domani però è diversa. In ogni caso, lo vedrete domani». Valverde, che dovrà rinunciare a Umtiti, Vermaelen e Messi, ha convocato il centrocampista Denis Suarez che può rappresentare l'alternativa di centrocampo al brasiliano Arthur, non al massimo della forma. Infine, sul momento poco brillante delle 'merenguè, il tecnico del Barca sostiene che, «hanno avuto la capacità di superare la partenza di Cristiano Ronaldo». «Anche noi siamo stati chiamati ad andare oltre l'assenza di Messi», ha aggiunto.

