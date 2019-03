di Marta Ferraro

L'ex stella del calcio colombiano Jhon Viáfara insieme a altre quattro persone è stato arrestato con l'accusa di far parte di una rete di traffico di droga transnazionale che avrebbe collegamenti con il clan del Golfo colombiano.



La polizia colombiana, in coordinamento con la Drug Enforcement Agency, ha fermato l'ex calciatore colombiano Jhon Viáfara insieme con altre quattro persone con l'accusa di appartenere ad una rete malavitosa che si occupa di traffico di droga con sede nella città colombiana di Santiago de Cali.



A annuncare l'arresto delle cinque persone è stata la questura colombiana dal suo profilo istituzionale di Twitter. Inoltre, l'ufficio del procuratore colombiano ha indicato che le autorità giudiziarie degli Stati Uniti hanno richiesto l'estradizione dei detenuti, perché tra il 2008 e il 2018 questi avrebbero lavorato per spedire della cocaina con motoscafi, semisommergibili e altre imbarcazioni dal Pacifico colombiano all'America Centrale.



Viáfara, 40 anni, ha giocato per diverse squadre nel suo paese, ha disputato, inoltre, competizioni internazionali con la nazionale della Colombia e ha giocato in club inglesi come Portsmouth F.C. y Southampton F.C. e nella Real Sociedad prima di ritirarsi nel 2015.

