​Venti anni di passione: l’Inter club di Ottaviano festeggia il compleanno

di Francesco Gravetti

Venti anni di passione neroazzurra, nel cuore della zona vesuviana, dove la stragrande maggioranza delle persone tifa per il Napoli. Il club Inter di Ottaviano compie 20 anni e, per festeggiarlo, è intervenuta Adriana De Leva, coordinatrice campana degli Inter club. Il gruppo ottavianese nasce nel 1998, sull’onda dell’entusiasmo per l’arrivo di Ronaldo. Viene intitolato al presidente Massimo Moratti e si caratterizza, fin dalla sua nascita, per le iniziative di carattere sociale e benefico, oltre che per l’alta adesione di iscritti: la raccolta fondi per la ricerca sul cancro, per la distrofia muscolare, per Emergency e per molte altre attività solidali. L’Inter club di Ottaviano in passato ha subito anche atti vandalici, ma il sorriso dei sostenitori non è mai mancato: “Il nostro simbolo è la ginestra, la pianta del Vesuvio che resiste anche nell’aridità”. Curiosità: socio onorario è Gigi Tarantino, ex schermidore e campione del mondo di sciabola, ottavianese doc.

