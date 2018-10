Ventura, esordio choc col Chievo: perde 5-1 in casa con l'Atalanta

Caporetto per Ventura all'esordio sulla panchina del Chievo. Relative le colpe dell'ex ct, che trova una squadra allo sbando che rimane in 10 al 40' per l'espulsione di Barba. L'Atalanta torna ai suoi livelli dopo un inizio di campionato maldestro ma anche sfortunato: Ilicic, a lungo assente, prende sulle spalle la squadra a Verona con tre reti e un assist per un 5-1 finale che rilancia Gasperini e affossa maggiormente una squadra già penalizzata.

