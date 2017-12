Verona-Juventus 0-0 La Diretta Allegri all'inseguimento del Napoli

La Juventus chiude un 2017 di alto livello (sesto scudetto consecutivo e finale di Champions League, al di là di come poi si sia conclusa) andando in visita al Bentegodi di Verona, dove affronta l'Hellas penultimo I bianconeri sono reduci dalla pesantissima vittoria allo Stadium contro la Roma e hanno conquistato 16 punti su 18 nelle ultime sei partite, dove hanno affrontato Napoli, Inter e proprio i giallorossi, mentre i veneti arrivano da un pesante 4-0 contro l'Udinese. Nonostante la differenza di valori tra le due squadre, spesso negli ultimi anni i bianconeri hanno incontrato grandi difficoltà in casa dell'Hellas Verona. La Juventus non ha mai vinto negli ultimi quattro scontri diretti al Bentegodi e l'ultima vittoria della Vecchia Signora a queste latitudini risale addirittura allo 0-1 (rigore di Del Piero) del 2000/01. In totale i gialloblu hanno conquistato 10 vittorie in 27 scontri diretti, contro le sole 7 della Juventus e 10 pareggi totali.



LE FORMAZIONI:

VERONA: Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Caceres; Zuculini, Buchel B.; Rómulo, Bessa, Verde; Kean

JUVENTUS: Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Bentancur, Khedira; Dybala, Higuain, Mandzukic

