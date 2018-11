Marco Verratti è stato fermato nella notte tra martedì a mercoledì dalla polizia francese che gli ha riscontrato un livello di alcol nel sangue al di sopra della norma. Lo riporta "L'Equipe". Secondo il quotidiano, Verratti è stato fermato alle 3 del mattino sulla circonvallazione nel 13/o arrondissement di Parigi e il test ha trovato un livello di alcol nel sangue di 0,49 mg/l, oltre lo standard consentito (0,25 mg/l). Verratti è stato per alcune ore in cella prima di essere rilasciato e rischia un lungo stop della patente. L'ex Pescara, inoltre, per questa infrazione non percepirà il "premio etico" presente nel suo contratto con il Psg.

Dans la nuit de mardi à mercredi, Marco Verratti a été arrêté avec un taux d'alcoolémie au-dessus de la norme. Le milieu du PSG risque une longue suspension de son permis de conduire https://t.co/iPYBU46caC pic.twitter.com/LM1PBhkrYL — L'ÉQUIPE (@lequipe) 2 novembre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA