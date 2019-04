Vesuvio Cup 2019 al via: ci sono Napoli e Juve Stabia

di Francesca Mari

TORRE DEL GRECO. Conto alla rovescia per Vesuvio Cup 2019, la rassegna internazionale di calcio giovanile ospitata, per la sua prima edizione, dallo Stadio Liguori di Torre del Greco. Si parte domani giovedì 25 aprile per una “quattro-giorni” all’insegna del calcio, con tanti giocatori in campo, nel corso di una competizione che andrà dai Giovanissimi classe 2004 ai Primi Calci delle classi 2010-2011, e diverse iniziative collaterali tra spettacoli ed esposizioni volte alla valorizzazione delle tipicità locali.



Domani alle 20.30, quindi, prenderà ufficialmente il via con le prime gare ma anche con il primo evento serale della quattro-giorni organizzata dalla Turris Calcio e dalla «Colma srl», marchio legato alla famiglia Colantonio. Le delegazioni di tutte le società partecipanti – dalle campane Napoli e Juve Stabia agli svizzeri del Sierre - sfileranno dal parcheggio di piazzale Nassiriya fino allo stadio Liguori (campo principale della manifestazione) per la presentazione ufficiale sotto le note dell'Inno nazionale.



Restando all'aspetto prettamente tecnico della manifestazione nelle giornate di venerdì e sabato le gare proseguiranno distribuite tra il Liguori e i quattro Centri sportivi Leone presenti a Torre del Greco. Domenica 28 aprile, poi, le finalissime dalle ore 9 e la cerimonia di premiazione allo stadio di Torre del Greco a partire dalle 10,30. Il torneo in programma rappresenterà anche promozione di gusti, melodie, prodotti e comicità della regione Campania.



Il comitato organizzatore, guidato dal team manager della Turris, Massimo Prete, ha infatti previsto serate-spettacolo allo stadio Liguori, a coronamento di ciascuna delle giornate di gare che condurranno alle finalissime di domenica 28. Serate che mirano ad allietare tutte le generazioni coinvolte nella manifestazione: dal “free style” con il pallone allo spettacolo musicale della seconda serata di venerdì 26 con Francesco Tispi e la sua «Taverna napoletana», fino al grande evento per i più piccoli in programma sabato 27 aprile (a partire dalle ore 20) denominato «I love slime»: protagonista la pasta colorata più amata dai bambini di tutto il mondo, ma spazio anche alla comicità di noti youtuber come Carmine Migliaccio Raffaele Molisso e Luca Arena.





Per le intere delegazioni delle squadre di calcio partecipanti alla Vesuvio Cup, l'accesso agli spettacoli rientra nel programma di adesione, ma i cancelli del “Liguori” saranno aperti anche al pubblico non direttamente coinvolto nel torneo. In quello che sarà denominato “Colma Sport Village”, allestito all'interno dell'impianto di viale Ungheria, saranno inoltre presenti stands che proporranno prodotti tipici del territorio vesuviano, da quelli gastronomici (come pizza, pomodorini e mozzarella) a quelli artigianali, grazie anche ad un angolo dedicato al corallo.



Ecco tutte le squadre partecipanti alla Vesuvio Cup, divise per categoria:

GIOVANISSIMI 2004

Cavese, Granata, Asd Piccolo Stadio, De Carlo Soccer.

GIOVANISSIMI 2005

Girone A: Ssc Napoli, Juve Stabia, Soccer Dream, La Cantera, Portici, Turris.

Girone B: Paganese, De Carlo Soccer, La Ginestra, Francesco Madonna, Hellas Verona.

ESORDIENTI 2006

Girone A: Cavese, Juve Stabia, Phoenyx, Club Italia Frattese.

Girone B: Turris, X Martiri B, Casertana, S, Maria Assunta.

Girone C: Paganese, X Martiri, Joga Pepito, Napoli Campania Tdg.

ESORDIENTI 2007

Girone A: Club Napoli, Phoenyx, X Martiri A, Turris, Boys Terzigno.

Girone B: X Martiri B, Rhodense, C.Form. Juve Stabia, Internapoli Kennedy, Joga Pepito.

PULCINI 2008

Girone A: Phoenyx, Frasso Telesino, Casertana, Turris, Fox Paestum.

Girone B: Piccolo Stadio, Marano, Massese, Boys Terzigno, Napoli Campania Tdg.

PULCINI 2009

Girone A: Rhodense, Joga Pepito, Madonna dei Bagni, Real Brunita.

Girone B: C&G Oliviero, Fc Sierre, Pol. Agrese, Boys Terzigno.

Girone C: Turris, Napoli Campania Tdg, Marano, Fox Paestum.

PRIMI CALCI 2010

Girone A: Turris 10, De Carlo Soccer, Madonna dei Bagni, Fc Portici Margotti, Joga Pepito.

Girone B: Internapoli Kennedy, Boys Terzigno, Turris 11, Polisportiva Pastorano.

