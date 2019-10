di Antonino Siniscalchi

VICO EQUENSE - Dal campo di Massaquano a Coverciano in pochissimi mesi. Fernando De Gennaro, laterale sinistro classe 2005, è approdato da a Vico Equense nella Nazionale Under 15 con la quale ha svolto il suo primo stage.

Una grande emozione per il ragazzo, per papà Tommaso e anche per tutti i componenti della Scuola Calcio Giovanni Ferraro nelle cui fila è cresciuto De Gennaro. “Speriamo sia solo l’inizio di un lungo cammino - ha detto mister Giovanni Ferraro - perché De Gennaro ha potenzialità importanti che ovviamente spetterà a lui confermare. Noi, intanto, continuiamo ad educare allo sport e ad insegnare i rudimenti del calcio ai nostri bambini”.

Giovedì prossimo, intanto, il campione del amo di 2006 Simone Perrotta sarà a Vico Equense, nella sala consiliare della Ss Trinità e Paradiso (a partire dalle ore 15) per illustrare il progetto Junior Aic, al quale la Scuola Calcio Giovanni Ferraro ha aderito per la stagione 2019-2020. Nell’occasione si terrà un dibattito sul ruolo sociale delle Scuole Calcio oggi (saranno invitare anche le altre realtà del territorio). All’incontro interverranno il Sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, gli allenatori professionisti Luigi De Canio e Giovanni Ferraro, gli ex calciatori Francesco Mortelliti (collaboratore di Perrotta) e Giuseppe Vives (bandiera del Torino) ed il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Monti (che modererà il dibattito).

© RIPRODUZIONE RISERVATA