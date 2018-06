Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Nizza. Lo rende noto il club francese tramite i propri account sociale. Il 41enne tecnico, che ha allenato il New York City nell'ultima stagione, succede a Lucien Favre, passato al Borussia Dortmund.



«Ho sentito Mario Balotelli per augurargli buone vacanze e dirgli che ci saremmo rivisti il 2 luglio alla ripresa degli allenamenti. Ma tutto a suo tempo», le parole di Viera in conferenza stampa. Ma per la stampa francese, Mario Balotelli è già promesso al Marsiglia di Rudi Garcia. Ma potrebbe essere proprio Vieira a convincere Balotelli a rimanere, sfruttando il legame tra l’attaccante e Viera che ha condiviso con l’italiano quattro stagioni tra Inter e City.



